Над особливою прем’єрою працюють у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. Особлива вона тому, що у ній ляльки розмовляють мовою жестів.

Це постановка за твором Редьярда Кіплінга «Мауглі». Режисер-постановник – Ніко Лапунов із Полтави.

– Це відома історія, про дитинча, яке виросло у джунглях, але ми хочемо зробити так, щоб вона була цікавою для будь-якого глядача і, зокрема, для дітей з вадами слуху, – каже Дмитро Татарінов, режисер-постановник лялькового театру. – Цей проект унікальний для України, оскільки тут мовою жестів розмовлятимуть ляльки. Звісно, вже були спроби зробити такі вистави в інших театрах, але там це робили актори, яких було добре видно. У нас же ляльки зроблені таким чином, що вони є продовженням актора. Двоє людей працює з кожною лялькою: один – з головою, інший – з руками і саме він передає, що говорить персонаж мовою жестів. Є складність у тому, що діти, які сприймають мову жестів, слідкують також за мімікою, читають по губах, а у нас такої можливості немає, тому робота має бути дуже точною у руках. Режисер вистави Ніко Лапунов – головний режисер Полтавського театру ляльок, поставив перед нами дуже круту задачу, але я сподіваюся, що ми з цим впораємося. Вже не перший місяць ми працюємо над тим, щоб освоїти мову жестів, з нами працюють професійні викладачі, сподіваємось з цього вийде продукт, який буде цікавий абсолютно всім.

Щоб створити таку виставу акторам необхідно було не тільки вивчити мову жестів, а й навчитися з її допомогою передавати емоції. Адже у ній важливий не тільки сам жест, а й як він виконаний. Наприклад, один і той же жест, але різкий або ж ніжний передають різні емоції. А ще необхідно було навчитися співставляти звичайну мову із мовою жестів у ляльці.

Прем’єра цієї незвичайної постановки запланована у театрі актора і ляльки на 10 листопада.