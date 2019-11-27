В понеділок, 25 листопада, на лінію «102» надійшло повідомлення від військовослужбовця Національної гвардії.

Він зазначив, що в приміщенні суду під час конфлікту з невідомим чоловіком, останній викинув згорток з невідомою речовиною.

На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи, які встановили, що правопорушник – 40-річний тернополянин. У пакунку поліцейські виявили таблетки білого кольору невідомого походження. Речовини поліцейські вилучили та направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України – «Незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.