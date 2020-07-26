Учора на Тернопільському ставі втопився чоловік. Нещастя сталося поблизу каналу у селі Біла. Як повідомили у ДСНС області, його з води витягнули відпочивальники і лише тоді зателефонували на 101.

За словами очевидців, загиблий перебував під водою близько двадцяти хвилин. Відтак рятувальники та медики, які прибули до місця події, допомогти чоловікові не змогли.

“Вже за 8 хвилин, о 17.25, підрозділ прибув до місія події. Рятувальники та медики приступили до проведення серцево-легеневої реанімації, та це, на жаль, не допомогло повернути людину до життя. Аби уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки! Зокрема, дозволено купатися лише на спеціально обладнаних пляжах; ніколи не пірнайте в незнайомих місцях; не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки; не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах; не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння; слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру”.

Як повідомила речниця ДСНС в області Ірина Крупа, на Тернопільщині цього року вода забрала життя 24-ох людей, серед них — п’ятеро дітей. Трагедії сталися в основному через нехтування правилами безпеки.

Софія Романська