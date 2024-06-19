Трагедія сталася у Тернополі. У міському ставі потонув 18-річний Василь Хом’як.

Про це повідомили у поліції області.

Відомо, що юнак зник безвісти. Відтак, правоохоронці оголосили його у розшук.

Під час обстеження ставу водолази виявили тіло юнака. У поліції підтвердили, що загиблим є Василь. За попередньою інформацією, на тілі юнака слідів насильницької смерті експерт не виявив.

Поліцейські з’ясовують всі обставини та деталі даної події. Слідчі Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою “безвісти зниклий”.