У тернопільському ставі перевірили воду. Чи можна в ній купатися?

Фахівці Держпродспоживслужби перевірили стан води у Тернопільському ставі. За результатами досліджень, патогенних мікроорганізмів у водоймі не виявлено.

Зразки води для перевірки відбирали у місцях рекреації жителів і гостей Тернополя, зокрема, поблизу пляжів «Циганка» і «Дальній пляж», а також на дослідження брали воду з відкритого басейну Тернопільського міського клубу любителів загартування і зимового плавання «Нептун».

Як повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужби, за результатами мікробіологічних та фізико-хімічних досліджень, взірці води відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Додамо купальний сезон у Тернополі стартував з 5 червня і триватиме він до 15 вересня. На Дальньому пляжі та «Циганці» діють рятувальні пости. Весною рятувальники та водолази очистили плесу ставу від сторонніх предметів, а також визначили буйками ті частини водойми, які передбачені для купання.