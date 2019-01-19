У тернопільському ставі освятять воду

18/01/2019 Розмір тексту:

19-го січня опівдні на Тернопільському ставі освятять воду. Чин освячення проведуть священики Православної церкви України та Української греко-католицької церкви.

Передуватиме освяченню води процесійна хода, яка розпочнеться біля Архикатедрального собору. А міжконфесійне водосвяття розпочнеться о 12.00 біля монумента на честь Хрещення Київської Русі.

Як розповів начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Ігор Кульчицький, традиція водосвяття означає порозуміння та міжконфесійну згоду.

«О 12.15 на набережній Тернопільського ставу, біля пам’ятного знаку, встановленого на честь Хрещення Київської Русі, розпочнеться водосвяття, яке здійснюватимуть представники різних конфесій Тернополя. Учасники богослужіння матимуть змогу набрати освяченої води. Ця подія має важливе значення для утвердження міжконфесійної згоди та порозуміння громадськості».

Нагадаємо, водосвяття проводять у Тернополі двічі на рік: під час Водохреща та з нагоди Хрещення Київської Русі. Як повідомив Архиєпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, окрім освячення води, на набережній Тернопільського ставу проведуть спільну молитву за благополуччя України.

Софія Романська