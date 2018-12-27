У тернопільському сквері дерево ледь не розчавило жінку. ФОТО

27/12/2018 Розмір тексту:

Дерево у тернопільському скверику мало не причавило місцеву жительку.

Про це повідомляє видання “Терен“.

– Ось тут все було, – жінка середніх літ вказує на протоптану стежку у скверику між будинками на «Східному», одразу ж за магазином «Прогрес». – Зранку там йшла пенсіонерка із собакою, такий невеликий пес у червоному кожушку, він все кістку пластмасову у зубах тримає, ми не раз їх бачимо, вони десь на Слівенській живуть. І раптом пес випустив з пащі ту кістку і сильно почав гавкати, дуже натягнув поводок, та й так, що жінка двома руками взялася стримувати пса. Але той її різко потягнув, що аж жінка зробила буквально кілька кроків за собакою. І тут за нею почувся тріск і впало дерево. Велике таке, стара горобина. Жінка стала як вкопана, аж випустила поводок. А пес так радісно покружляв навколо, оббіг дерево і зубами знов забрав кістку. Але створіння мудре… Врятувало свою хазяйку від каліцтва, а може, хто його знає, від чогось й страшнішого. Та й таке, – закінчила розповідь жінка й попрямувала стежкою, на якій лежало повалене дерево.