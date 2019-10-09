У тернопільському ресторані “Аляска”, що на вулиці В. Великого 7А, отруїлося 13 людей. Як розповіли у Держпродспоживслужбі, у закладі громадського харчування знайшли сальмонелу та кишкову паличку.

Фахівці розпочали епідрозслідування та позапланову перевірку ресторану. Спеціалісти виявили, що у закладі не було документації на сировину та продукцію, що використовувалась для приготування страв, а також відсутні договори на постачання сировини, пишуть Тернополяни.

Зі слів керівника ресторану, продукти він закупляє самостійно. Окрім цього, у 2-х працівників та власника закладу не було медичних книжок.

“За результатами лабораторних досліджень виявлено невідповідності за мікробіологічними показниками (наявність бактерії групи кишкової палички) у 15-ти із 23-х відібраних змивах з об’єктів навколишнього середовища та рук персоналу, а саме: посуду, а також з рук 3-х працівників закладу”, – повідомляють в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

На даний час джерело зараження, фактор та шляхи передачі збудника інфекції встановлюється, епідрозслідування триває. Обставини, що сприяли виникненню спалаху – грубі порушення вимог санітарного законодавства у закладі громадського харчування.

Фахівці Держспоживслужби прийняли рішення про припинення виробництва харчових продуктів ресторану “Аляска” до 16 жовтня. Від роботи відсторонили 3-х працівників закладу.

Власнику даного ресторану загрожує адміністративна відповідальність.