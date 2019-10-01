Семеро людей звернулося до інфекційного відділення Тернополя з симптомами гострої кишкової інфекції. В усіх людей температура 38-40 градусів, діарея та блювота. Усі потерпілі відпочивали 29 вересня в одному із закладів громадського харчування.

Про масове отруєння людей потерпілі повідомили на лінію “102”, розповіли у поліції. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що в ресторані 29 вересня три різних компанії святкували хрестини. Вранці, першого жовтня, почали звертатися потерпілі. Їх усіх госпіталізували в інфекційне відділення.

Слідчі припускають, що кількість отруєних може бути більшою, оскільки серед гостей були люди з різних областей.У людей взяли взірці крові, а результати посіву будуть лише через три дні. Саме тоді фахівці зможуть визначити основне джерело зараження.

Працюють у ресторані і спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Вони відбирають взірці питної води, змиви з об’єктів зовнішнього середовища, продуктів харчування та обстежують персонал. Триває перевірка.