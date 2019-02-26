У Тернопільському районі спіймали браконьєрів з сітями

25/02/2019 Розмір тексту:

20 лютого під час проведення рибоохоронного рейду працівниками Тернопільського рибоохоронного патруля виявлено порушення природоохоронного законодавства. Інцидент стався на р. Серет, біля с. В. Глибочок Тернопільського району.

В результаті, було затримано двох місцевих чоловіків, які ловили рибу забороненими знаряддями лову – трьома ставними сітками. Порушникам вдалось добути 20 шт. карася сріблястого, загальною вагою понад 3 кг. Збитки, завдані рибному господарству, становлять 340 грн.

На громадян складено адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонені знаряддя лову та човен вилучено.

Управління Держрибагентства у Тернопільській області закликає громадян не порушувати правил рибальства та збуту риби. У разі виявлення фактів браконьєрства – прохання терміново повідомляти на «гарячу лінію» відомства: (0352) 27-70-34 та (097) 427-85-95.

Довідкова інформація:

Нагадуємо, взимку вилов риби дозволяється проводити зимовими вудками з блешнею вертикального блесніння з гачком не більше № 10, мормишкою, наживною і живцевою снастями із загальною кількістю гачків на водоймах загального користування не більше п’яти на рибалку. Добова норма вилову риби становить три кілограми.