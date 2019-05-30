Наймолодші бігуни змагатимуться у Тернополі у рамках півмарафону, який відбудеться 16 червня. Організатори спортивного дійства очікують на змаганнях близько півтисячі юних легкоатлетів.

Цього року до забігу долучатимуться й діти з інвалідністю, – повідомила спортсменка Лілія Проць. Стати учасником забігу можуть всі охочі, але попередньо необхідно зареєструватися.

«Вже другий рік поспіль виступаю партнером дитячих забігів на Тернопільському півмарафоні. Цього року організатори заходу чекають на 500 діток. Тож поспішіть зареєструватись для участі у забігу, щоб ваша дитина отримала номерок при реєстрації на старті та медаль на фініші. Цього року вперше запрошуємо долучитись до забігів дітей з інвалідністю. Близько 20 дітей вже підтвердили участь у цьому заході. Можливо серед моїх друзів та читачів знайдутьcя ті, хто теж бажає стати партнером півмарафону», – зазначила Лілія Проць.

Додамо, півмарафон у Тернополі проводять третій рік поспіль. Легкоатлети долатимуть різні дистанції: 21, 10, 5 кілометрів.

Софія Романська