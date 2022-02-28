У Тернопільському педуніверситеті створили волонтерський центр, щоб підтримати Збройні Сили України

Волонтерський центр створили у Тернопільському педуніверситеті. Тут готують їжу, пакують гігієнічні засоби, плетуть маскувальні сітки для українських захисників. Серед волонтерів – студенти та викладачі навчального закладу.

«Перша партія продуктів, води, теплих речей та гігієнічних предметів доставлено у міські центри допомоги з Волонтерського центру Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Дякуємо усім небайдужим підприємцям, представникам дошкільних закладів, освітніх установ міста, мешканцям мікрорайону Дружба, працівникам та студентам ТНПУ за всебічну допомогу», – наголосив ректор педуніверситету Богдан Буяк.

Для приготування їжі у волонтерському центрі необхідні продукти та робочі руки. Відтак охочих допомогти просять зголошуватися. Також необхідні медикаменти, павербанки та засоби особистої гігієни.