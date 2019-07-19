Лічені дні залишилися абітурієнтам для того, щоб обрати вищий навчальний заклад та спеціальність, яку вони бажають освоїти.

Щоб пройти на бюджетну форму навчання вступники можуть подати 7 заяв на чотири спеціальності. На контрактну форму навчання немає обмежень щодо кількість заяв. Тим, хто ще не визначився треба зробити вибір до 22 липня. Та багато випускників шкіл уже подали заяви до вишів. Наприклад, навчатися у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, виявили бажання 5 тисяч осіб. Такими були дані станом на вечір 17 липня. А до кінця терміну подачі заяв цифра ця ще зросте.

– Найбільше заяв ми отримали у перші два дні, 10-11 липня, – розповів Ігор Гевко, відповідальний секретар приймальної комісії ТНПУ. – Дані щодо кількості поданих заяв переглядаємо після щодня 18.00, і станом на 17 липня мали їх уже п’ять тисяч. Думаю, багато заяв отримаємо і в останні дні – 21-22 липня. Щодо популярності спеціальностей, то найбільше бажаючих навчатися на факультеті іноземних мов на англійській мові і літературі та англійсько-українському перекладі, на історичному факультеті, на інженерно-педагогічному факультеті за спеціальністю «Професійна освіта. Сфера обслуговування». Цього року ми розпочали прийом на три нові спеціальності: польська мова і література, дизайн інформаційного освітнього середовища та інженерія ігрових проектів. Для нових спеціальностей на перший рік державних місць не виділяють, тому для них є тільки контрактна форма навчання, а наступного року на ці спеціальності вже може бути набір на бюджетну форму.

Якщо порівнювати з 2018 роком, то кількість поданих заяв, за словами Ігоря Гевка, тримається приблизно та тому ж рівні. Загалом, вступна кампанія у педагогічному проходить у звичному режимі: електронна система подачі документів працює добре, скарг від вступників не надходило.

Ольга Трач

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