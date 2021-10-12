Друга світова війна нагадує про себе небезпечними «дарунками».

11 жовтня в лісовому масиві поблизу села Носів Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області вилучено та знищено два артснаряди, калібром 76 мм та 100 мм часів Другої світової війни, а під час обстеження території поблизу села Старе Місто Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району (на місці НС) додатково виявлено та зосереджено в безпечному місці п’ять артснарядів АС-88 мм часів Другої світової війни.

Цього ж дня на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про те, що на території парку «Національного відродження» у м. Тернопіль на вул. 15 Квітня, під час проведення будівельних робіт, виявлено одну ручну гранату Ф-1 часів Другої світової війни. До місця небезпечної знахідки направлено піротехніків ДСНС. Після детального обстеження прилеглої території вибухонебезпечний предмет буде вилучено та знищено в безпечному місці шляхом контрольованого підриву.