У тернопільському парку знайшли скаліченого канюка. ФОТО, ВІДЕО

03/02/2019 1
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2 лютого в тернопільському парку знайшли покаліченого канюка, який не мав лапи та лежав у снігу на спині.

Назар Хамуляк, який побачив пташку на землі, почав просити допомоги у соцмережах, оскільки не знав куди віднести свою знахідку і як врятувати птаха.

Прочитавши допис у “Фейсбуці”, небайдужі люди відгукнулися та забрали канюка, пише сайт Тернополяни.

Тепер тернополяни шукають людей, які допоможуть завести птаха в Центр реабілітації диких тварин в Івано-Франківській області. Новини про його долю обіцяють публікувати у “Фейсбуці”.

“Птах доволі виснажений, скоріш за все через голод, оскільки в нього відсутня лапа й немає можливості повноцінно полювати. Їсти, пити не хоче, а можливо не може, але йому запихають маленькі шматочки курячого філе і пальцем буквально проштовхують їжу та з шпріца капають в дзьоб розчин глюкози. За станом птаха спостерігають і триматимуть нас у курсі його справ. Тримаємо кулачки, дуже сподіваємось птах набереться сил, видужає і його можна буде транспортувати у Центр реабілітації диких тварин у сусідню область”, – пише Liudmyla Sha.

Довідка

Канюк звичайний – вид хижих птахів родини яструбових. В Україні найбільш численний хижий птах; у різних регіонах осілий, кочовий або перелітний.

Опубліковано Nazar Khamuliak Субота, 2 лютого 2019 р.

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Коментарі (1)

Хамуляк Назарій

03/02/2019

… померла птаха, не вижив шкода я чомусь був впевнений що все буде добре, що недарма це все. Браконьєри ви остання сволота, чекатиму щоб кожному з вас доля підготувала в рази гірше аніж ви готуєте це для інших. Деталі тут : https://www.facebook.com/100017137094698/videos/364845284096705/

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