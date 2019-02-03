У тернопільському парку знайшли скаліченого канюка. ФОТО, ВІДЕО

Назар Хамуляк, який побачив пташку на землі, почав просити допомоги у соцмережах, оскільки не знав куди віднести свою знахідку і як врятувати птаха.

Прочитавши допис у “Фейсбуці”, небайдужі люди відгукнулися та забрали канюка, пише сайт Тернополяни.

Тепер тернополяни шукають людей, які допоможуть завести птаха в Центр реабілітації диких тварин в Івано-Франківській області. Новини про його долю обіцяють публікувати у “Фейсбуці”.

“Птах доволі виснажений, скоріш за все через голод, оскільки в нього відсутня лапа й немає можливості повноцінно полювати. Їсти, пити не хоче, а можливо не може, але йому запихають маленькі шматочки курячого філе і пальцем буквально проштовхують їжу та з шпріца капають в дзьоб розчин глюкози. За станом птаха спостерігають і триматимуть нас у курсі його справ. Тримаємо кулачки, дуже сподіваємось птах набереться сил, видужає і його можна буде транспортувати у Центр реабілітації диких тварин у сусідню область”, – пише Liudmyla Sha.

Довідка

Канюк звичайний – вид хижих птахів родини яструбових. В Україні найбільш численний хижий птах; у різних регіонах осілий, кочовий або перелітний.