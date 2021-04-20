Потеплішало і біля зоокутка в парку «Топільче» у Тернополі прогулюються родинами. Особливо людно у вихідні. Малеча захоплено розглядає тварин і птахів за сіткою.

Попереджувальні написи про штрафи через годування мешканців зоокутка дають результат — містяни свідоміше ставляться до цього. Добрі наміри людей кинути харчі тваринам часто закінчувалися для тварин летально, тому сторожі тепер особливо пильні. Про те, як тварини і птахи зоокутка перезимували, «НОВІЙ…» розповів завідуючий парком «Топільче» Юрій Бойко.

У парковому господарстві Юрій Володимирович уже 30 років. Особливу увагу приділяє розбудові зоокутка, що приваблює мешканців міста і гостей. — Усі наші тварини і птахи перезимували, але на початку весни сталася прикрість — спалахнула епідемія серед водоплавних птахів, — розповів пан Бойко. — Повернулися перелітні птахи з вирію і забруднили нам територію. Ми втратили сім лебедів, шість гусок, качок. Спеціалісти встановили, що відбулося зараження пташиним грипом. Хочемо тепер знову розвести птицю. Міська рада має виділити кошти на придбання лебедів, гусей, качок. Але територію плануємо вже закрити «парашутом» з сітки, щоб до нас ніщо не потрапляло. Неводоплавним птахам — курям, цесаркам, казаркам, фазанам, павичам — ніщо не зашкодило. Із тваринами, на щастя, теж усе гаразд. Маємо на господарці кіз, поні, коней, ослів, овець, лам, оленя благородного, двох буйволів, страусів. Є ще лань, корова шотландська. Тварини поки що знаходяться у вольєрах. Невдовзі вирівняємо територію, підсиплемо, щоб не підтоплювало, і випустимо випасатися.

Через пандемію коронавірусу в зоокутку теж посилені обмежувальні заходи. Ніхто зі сторонніх осіб не має права заходити на територію за огорожу. Працівники пройшли обстеження, використовують дезінфікуючі засоби.

— У нас новий завідуючий зоокутка — Віталій Мельничук, — каже Юрій Бойко. — Тішить, що приходить молода підмога. У зоокутку є ще робітники і сторожі. У парку загалом працюють 10 прибиральниць, 10 підсобних робітників, тобто 20 осіб на 60 га. Косимо у парку траву для тварин, підвозимо сюди. Наш зоокуток лише на утриманні міської ради. З кожним роком усе краще забезпечення. За це ми особливо вдячні міському голові Сергію Надалу. Тварини і птиця нагодовані, напоєні. Зоокуток забезпечений кормами — ячменем, вівсом, пшеницею, кукурудзою, капустою, морквою, кормовим буряком. Власне тому ми звертаємось до відвідувачів парку не кидати за сітку їжу! Люди, можливо, щиро хочуть нагодувати тварин і птахів, але потім наслідки сумні… Буває, що кидають їжу у целофанових пакетах або в торбинах зі шнурками. Якось лань з’їла якийсь мотлох і загинула через забиття шлунку. Ще просимо людей не викидати у парку котів, бо вони приходять до наших тварин і можуть переносити бактерії. Для нас це загроза. Маємо всі спільно дбати про наше місто, про кожен клаптик парку. Зоокуток потрібен, щоб діти, які, можливо, не мають родичів у селі, могли побачити, як живе птиця, як вживу виглядають тварини. Прогулянка біля зоокутка — пізнавальна, а ще корисно подихати свіжим повітрям у парку, відклавши на годину-другу смартфони.