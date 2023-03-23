22 березня в Тернопільській громаді у парку «Загребелля» патрулюючи місто вранці, працівники управління муніципальної інспекції спільно з поліцейським офіцером громади затримали громадян, які здійснювали незаконний збір березового соку.

На місце вчинення порушення було також викликано працівників правоохоронних органів та представників Державної екологічної інспекції у Тернопільській області.

Громадянами було порушено Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах. Тож відповідно до чинного законодавства на порушників складено чотири адміністративні протоколи згідно з ст.152, ст.91 КУпАП.

В управлінні муніципальної інспекції нагадують, що заготівля деревних соків у межах населених пунктів є порушенням природоохоронного законодавства та може завдати шкоди екосистемі та довкіллю. Громадяни повинні шанобливо ставитися до збереження довкілля.