У тернопільському парку «Загребелля» змагалися легкоатлети з семи районів. Обласний чемпіонат зібрав близько ста бігунів. Вони випробовували свої сили на різних дистанціях кросу.

Осінні змагання серед легкоатлетів різних вікових категорій стали на Тернопільщині традиційними. Переможці представлятимуть регіон на всеукраїнському рівні, – повідомляє Федерація з легкої атлетики в Тернопільській області.

«Традиційно в парку «Загребелля» відбувся чемпіонат області з легкоатлетичного кросу серед дорослих, юніорів, юнаків та дівчат ДЮСШ. Біля 100 бігунів з семи районів області та м. Тернополя змагались на різних дистанціях кросу. В особистому заліку переможцями стали: Аліна Посівайло, Діана Марущак, Анна Гаяць, серед юнаків – Назар Тисельський, Євген Капуш, Віктор Гнатів. У командному заліку з найменшою сумою очок – 32, перше місце виборола команда ДЮСШ Тернопільського району (тренери Кручовий М.Т., Бунт О.Є); друге місце за ОДЮСШ – 40 очок (тренери Стефанишина О.В., Дуда Б.П., Дуда О.В.); і набравши по 52 очки, третє і четверті місця поділили команди Кременецької (тренери Хацкальова Н.П, Каленік Н.В.) та Шумської ДЮСШ (тренер Вознюк Л.К.)».

Тренери наголошують: заняття легкою атлетикою однаково доступні всім. Втім, щоб стати професійним спортсменом необхідні регулярні тренування.

Софія Романська