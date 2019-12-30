«Сусідську варту» встановили в ОСББ по вулиці Київська 7 у Тернополі. Це інструмент для безпеки мешканців, що передбачає миттєвий виклик поліції у разі небезпечних ситуацій.

Вісім відеокамер зовнішнього спостереження вручили голові ОСББ інспектори відділу зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції Тернопільської області. «Сусідська варта» працюватиме в рамках проекту “Безпечний офіс”, який реалізовують наразі у Тернополі.

«Мешканці будинку зможуть почувати себе безпечніше», – зазначає координатор проекту Володимир Шевченко. Оскільки вони зможуть легко взаємодіяти з поліцією. «Сусідська варта» — це інструмент для підвищення довіри населення шляхом взаємодії поліції та громади, а саме, завдяки розв’язанню територіальних проблем, можливості вільного спілкування з поліцією, отриманню відповідей на запитання щодо її роботи. І вже понад 30 років ця програма ефективно працює в Канаді, Сполучених Штатах Америки, у Молдові, Естонії. У її основі — взаємодія громади, влади та поліції, коли мешканці з поліцейським слідкують за правопорядком разом. Відразу повідомляють охоронців порядку про підозрілі речі, транспортні засоби, громадян, підозрілі події, що можуть спровокувати порушення закону».

Проект “Сусідська варта” працює у більшості українських міст, а також в Америці та у Європі.

Софія Романська