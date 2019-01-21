У тернопільському нічному клубі постраждав військовий
21/01/2019 0
Розмір тексту:
Військовий-контрактник 44 ОМБ отримав хімічний опік обох очей. Травми він отримав біля тернопільського нічного клубу «Пульс».
Як повідомляють Тернополяни, інцидент мав місце близько 03:30 год. 17 січня за адресою: вул. Братів Гжицьких, 3а.
За словами 19-річного потерпілого, охоронець даного розважального закладу бризну йому очі невідомою речовиною, після чого тернополянин перестав бачити.
З місця події хлопця забрала бригада швидкої медичної допомоги. Деталі даного випадку з’ясовуються.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...