У тернопільському нічному клубі постраждав військовий

Як повідомляють Тернополяни, інцидент мав місце близько 03:30 год. 17 січня за адресою: вул. Братів Гжицьких, 3а.

За словами 19-річного потерпілого, охоронець даного розважального закладу бризну йому очі невідомою речовиною, після чого тернополянин перестав бачити.

З місця події хлопця забрала бригада швидкої медичної допомоги. Деталі даного випадку з’ясовуються.