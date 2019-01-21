У тернопільському нічному клубі постраждав військовий

21/01/2019 0
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Військовий-контрактник 44 ОМБ отримав хімічний опік обох очей. Травми він отримав біля тернопільського нічного клубу «Пульс».

Як повідомляють Тернополяни, інцидент мав місце близько 03:30 год. 17 січня за адресою: вул. Братів Гжицьких, 3а.

За словами 19-річного потерпілого, охоронець даного розважального закладу бризну йому  очі невідомою речовиною, після чого тернополянин перестав бачити.

З місця події хлопця забрала бригада швидкої медичної допомоги. Деталі даного випадку з’ясовуються.

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