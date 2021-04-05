Навчатися грі на екзотичному ударному інструменті тепер мають можливість студенти Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької. Йдеться про маримбу.

Як повідомляють у коледжі, цей інструмент тільки цього навчального року з’явився у навчальному закладі за сприяння дирекції та за фінансової підтримки Тернопільської обласної ради і управління культури ОДА.

На початку квітня технікою гри на маримбі поділився зі студентами колежду артист симфонічного оркестру Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, тернополянин Олег Пахомов. Він, до речі, є випускником Тернопільського музичного училища, також закінчив Національну музичну академію імені Петра Чайковського. Музикант не тільки показав секрети оволодіння ударним інструментом, а й подарував закладу нотну літературу для гри на маримбі. Активну участь у майстер-класі взяв студент четвертого курсу, цьогорічний випускник Олесь Судомир, який навчається у класі викладача, заслуженого діяча мистецтв України Михайла Рудзінського.

Довідково

Маримба – ударний музичний інструмент, що складається з укріплених на рамі дерев’яних брусків-клавіш та обладнаний дерев’яними або металевими трубами-резонаторами. Маримба виникла в Малайзії й потім стала поширеним інструментом в Африці, Мексиці, Центральній і Північній Америці. Вона має багатий, м’який і глибокий тембр, що дозволяє досягнути виразного звучання. Сучасна техніка гри на маримбі передбачає одночасну гру декількома паличками. Зазвичай використовуються дві-чотири палички, рідше – п’ять-шість. На інструменті можна виконувати мелодії, гармонії, віртуозні пасажі. Сьогодні маримба відома як сольний інструмент. Використовується в різних музичних напрямках, від класичної музики до авангардної; в естраді та джазі.

Фото із сайту ТМК