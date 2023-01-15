Унікальні повстанські листівки зберігаються у збірці Тернопільського обласного краєзнавчого музею.

В умовах підпілля вони вносили у військові будні різдвяний настрій, піднімали бойовий дух і посилювали інформаційний спротив. Святковою листівкою вояки УПА вітали своїх родичів, коханих, друзів по зброї, адже це була єдина можливість дати про себе вісточку.

– Підпільні друкарні не мали можливості виготовляти такі листівки на високому технічному чи мистецькому рівні, – розповіла Галина Гнатишин, старший науковий співробітник відділу фондів ТОКМ. – Тому їх часто друкували на друкарських машинках, прикрашаючи нескладними узорами. Починаючи з 1946 року, в Німеччині повстанські поштівки почали друкувати поліграфічним методом. Їх видавали закордонні частини Організації Українських Націоналістів та Української Головної Визвольної Ради. На таких різдвяних листівках були зображені Софія Київська, Собор Святого Юра, карпатські краєвиди із повстанцями. З метою конспірації імена художників не розголошувалися. Відомо, що це був Юрій Костів, Мирон Левицький (псевдо «Лев») та інші. За кордоном листівки виготовлялися не тільки для популяризації та нагадування про воюючу Україну. Їх розповсюджували серед української діаспори для збору коштів на підтримку підпільної боротьби українського народу за свою свободу і незалежність.

А на одній із листівок, яка була надіслана військовому діячу, записана унікальна патріотична колядка. Розпочинається вона такими словами: «Знай в Україні нині новина – Шевченка Муза зродила Сина!..». Цю листівку, як розказала Галина Гнатишин, напередодні різдвяних свят надіслали Никифорові Гірнякові – українському військовому діячу, отаманові Українських Січових Стрільців, уродженцю села Струсів, що на Теребовлянщині. Вона завірена штампом «Пресової квартири УСС» 30. ХІІ 1947 року. Продовження у неї таке:

Вся Україна пісню співає

Сина-месію серцем вітає…

Свята Софія світу голосить:

«Син Україні Волю приносить!»

Всі Українці в єдності стали,

Мечі булатні у руки взяли!

Пропаде в ганьбі ворог проклятий.

Засяє в Сонці стяг необнятий.

Поможе щедро Цариця Неба.

Месію-Сина любити треба!

Бо лиш в любові Сина-Месії

Ущерть сповняться лицарські мрії.

У своїй хаті сила і воля!

Щезни навіки москви сваволя!!!

Ці слова, як відзначила Галина Гнатишин, вражають своєю актуальністю і нині, коли святкуємо різдвяні свята в умовах війни.

Фото за сторінки ТОКМ у фейсбуці