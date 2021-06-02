1 червня відбулися збори суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, на порядок денний якого було винесено питання щодо обрання заступника голови суду.

Шляхом таємного голосування, більшістю від кількості суддів, які працюють в суді, заступником голови Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області був обраний Сергій Володимирович Кунцьо.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» заступник голови суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.