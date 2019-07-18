Для абітурієнтів та вузів триває гаряча пора – вступна кампанія. До 22 липня у закладах вищої освіти прийматимуть заяви від тих, хто вступає на базі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання і творчих конкурсів, складених з 1 до 10 липня.

«За Збручем» поцікавився, як проходить вступна кампанія у тернопільських університетах. Про її перебіг у Тернопільському національному медичному університеті розповів відповідальний секретар приймальної комісії Ігор Драч.

– Станом на 18 липня ми отримали 4,5 тисячі заяв на всі спеціальності, – повідомив він. – Традиційно, найпопулярнішими залишаються «Медицина» – 1700 заяв, «Фармація» – 770, «Стоматологія» – 600 заяв. Як і попереднього року на «Стоматологію» і «Медицину» прохідний бал – 150, на фармацію цього року прохідними є 130 балів. У зв’язку з цим кількість заяв поменшало, але не суттєво. Зазначу, що останні три роки подають більше заяв на «Фармацію». Ми продовжуємо набір на спеціальність «Парамедик», яка з’явилася минулого року, і розпочали набір на нову спеціальність – «Громадське здоров’я». Вступати на неї можуть ті, хто вже має вищу освіту – бакалаври, спеціалісти, магістри. Підготовка проходить за двома напрямками: управління у сфері охорони здоров’я та епідеміологія і біостатистика. Ті, хто освоїть цю професію будуть менеджерами у сфері охорони здоров’я, зможуть обіймати керівні посади у закладах охорони здоров’я, будуть професіоналами в галузі наук про життя та медичних наук. Загалом, ці спеціалісти будуть вирішувати завдання і проблем у сфері громадського здоров’я. Ми отримали ліцензію на 50 місць на «Громадське здоров’я». Державних місць на цій спеціальності немає, зарахування проходить тільки на контракт. На денній формі вартість навчання за рік становить 20 400 гривень, на заочній формі – 18 500 гривень. Термін навчання – 2 роки. Ми вже отримали шість заяв на заочну форму навчання. Для того, щоб вступити на цю спеціальність необхідно здати іспит з іноземної мови та фахові випробування з основ громадського здоров’я та основ соціології і статистики.

Ігор Драч зазначив, що вступна кампанія у ТНМУ проходить без проблем, скарг від вступників у приймальну комісію не надходило, система ЄДЕБО працює без збоїв та швидко реагує на звернення. При університеті працює центр допомоги подачі заяв. До 22 липня подати заву можна на денну форму навчання і до 4 серпня – на заочну.

Ольга Трач