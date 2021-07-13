Магазин солодощів, розташований у центральній частині обласного центру, перевірили інспектори праці Управління Держпраці.

Під час інспекції вони з’ясували, що одна із двох продавчинь працювала без оформлення трудових відносин на умовах так званого «стажування».

В Управлінні Держпраці повідомили, що підприємець не дослухався до порад їхніх фахівців під час інформаційно-роз’яснювальної роботи, проведеної впродовж шести попередніх місяців, та продовжував використовувати незадекларовану працю. За втручання інспекторів праці, під час відвідування підприємець задекларував державі найманого працівника. Разом з тим, за використання нелегальної праці до нього вживають заходів відповідно до наданих повноважень.

Відповідно до трудового законодавства фактичний допуск працівника до роботи без належного оформлення з ним трудових відносин тягне за собою адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність.