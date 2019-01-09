У Тернопільському храмі відкрили гігантську шопку. ФОТО

09/01/2019 Розмір тексту:

Гігантську шопку у храмі святого апостола Петра вже можуть побачити всі охочі. Експозицію урочисто відкрили 7-го січня – у перший день Різдва Христового після святкової служби Божої.

Як розповів настоятель храму о. Юстиніан, монтували шопку більше тижня. Її ширина сягає 50-ти метрів, а висота – більше двадцяти метрів. Відтак гігантська експозиція увійшла до Книги Рекордів України.

«Встановлюємо шопку від 2005-го року. Щороку додаємо до цієї експозиції нові елементи, щоб урізноманітнити її, якось доповнити, оновити. Цьогорічне оновлення стосувалося панорами Вифлеєму, а також встановили ще декілька нових фігур. А загалом шопка показує нам Біблійні події про народження Ісуса Христа. Основна ціль – донести зміст цих подій до людей», – каже настоятель храму.

У центрі шопки – святе дитятко, Йосип і Марія. Також в експозиції змонтовано селище з будівлями, гірками, річками, посадками. Представлені також рухомі фігури майже людського зросту Святих Володимира та Ольги, Йосипа Сліпого, Митрополита Андрія Шептицького.

Гігантську шопку у тернопільському храмі встановлюють чотирнадцятий рік поспіль. Щороку її побачити приїжджають тисячі туристів з різних областей і країн. Цьогоріч також чекають чимало гостей.

Софія Романська