Приїхав з заробітків та в Тернополі натрапив на бувалого злодія: така кримінальна пригода трапилася з мешканцем Теребовлянщини.

До працівників Тернопільського районного управління поліції звернувся 19-річний потерпілий. Він розповів, що пізно ввечері повернувся з-за кордону в Тернопіль. До Теребовлі вже було нічим добиратися, тож залишився ночувати в місцевому готелі. Саме там і познайомився зі злодієм. Разом випивали в номері, а коли хлопець заснув, новий знайомий «почистив» його гаманець. Крадій забрав всі тяжко зароблені гроші – майже чотири тисячі злотих та 25 тисяч гривень.

Зловмисника поліцейські розшукали, от тільки готівку повернути вже не вдалося. 47-річний, неодноразово судимий тернополянин менш ні за два тижні встиг витратити усі крадені кошти.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження. Працівники поліції перевіряють підозрюваного на скоєння інших злочинів.