У тернопільському дитсадку – спалах кишкової інфекції

12/03/2019 Розмір тексту:

В одному з тернопільських дитсадків зафіксували спалах кишкової інфекції. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі. Наразі відомо про п’ятьох хворих дітей. У двох із них виявили ротавірусну інфекцію.

На Тернопільщині зареєстрували перший в цьому році спалах кишкової інфекції — у ДНЗ №14 міста Тернополя. Про це повідомляє інтернет-видання Тернополяни. Серед постраждалих — п’ятеро дошкільнят. Усі вони є вихованцями однієї групи.

Як повідомляють в ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області, троє із них — в інфекційному відділенні Тернопільської міської лікарні, ще двоє — на амбулаторному лікуванні. Також у двох дітей діагноз вже підтвердили лабораторно – це ротовірусна інфекція.

— Наразі триває епідрозслідування та з’ясовують причини групового захворювання. Остаточних висновків щодо ситуації в закладі ще не має. Тож говорити про те, що спалах захворювання спричинила лише ротавірусна інфекція – рано. Тривають вірусологічні та бактеріологічні дослідження. Обстежують усіх контактних, не тільки дітей, а й працівників садочка. В ДНЗ також була проведена заключна дезінфекція, — розповіла завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Марія Павельєва.

До слова, це вже не перший випадок у цьому дитсадку, коли було зафіксовано спалах кишкової інфекції. Минулоріч, у жовтні, в ході епідрозслідування в закладі знайшли сальмонелу, збудник якої був занесений із сирим м’ясом свинини. Однак, кажуть фахівці, цього разу причина інша.