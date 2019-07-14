Гостру кишкову інфекцію зафіксували у вихованців одного з дошкільних навчальних закладів Тернополя. У результаті епідрозслідування стало відомо, що діти отруїлися через неякісні продукти.

Як повідомили в обласному лабораторному центрі, лікарі-епідеміологи отримали термінові повідомлення про гостру кишкову інфекцію у вихованців одного із дошкільних навчальних закладів міста Тернополя учора.

«У ході епідрозслідування з’ясовано, що розлади стану здоров’я дітей різних груп розпочалися приблизно з 15.50 год. 11.07.2019 року.

Наші фахівці підозрюють в якості факторів, що викликали захворювання, окремі харчові продукти. Для підтвердження та з’ясування ймовірних факторів та встановлення етіологічної причини проведено відбір харчових проб на бактеріологічне та вірусологічне дослідження. Запропонований комплекс протиепідемічних заходів».

В обласному лабораторному центрі скаржаться на втручання фахівців Держпродспоживслужби у хід розслідування.

«Змушені вчергове констатувати про не обґрунтоване та безпідставне втручання спеціалістів Держпродспоживслужби в роботу лікарів-епідеміологів та лікарів – гігієністів, які вчиняли перешкоди у відборі добових проб, заявляючи, що дослідження будуть проводитись на базі ветеринарної лабораторії. Вважаємо такі дії продиктовані бажанням вчергове прикрити недопрацювання в профілактичній роботі Держпродспоживслужби», – повідомляє обласний лабораторний центр.

Епідеміологічне розслідування випадків гострої кишкової інфекції серед вихованців дитячого садочка продовжується. Про його результати повідомимо пізніше.

Софія Романська