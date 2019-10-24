Начальник управління Держгеокадастру у Тернопільській області Іван Кузь увійшов у скандальний “список дванадцяти”.

У понеділок Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що за результатами закритого моніторингу 12 керівників обласних земельних управлінь відсторонено від посад.

Мовляв, в багатьох областях, користуючись безвладдям, земельники почали масово роздавати в обхід аукціонів державні землі. У відкритому доступі з’явилися накази про розпорядження землями і в уряді жахнулися масштабами розбазарювання.

23 жовтня на сайті Держгеокадастру напроти прізвища Кузя з’явився напис про відсторонення. Обов’язки Начальника управління наразі буде виконувати начальник міськрайонного Держгеокадастру Роман Левчик. Кажуть, що це призначення пролобіював один з нардепів від області.