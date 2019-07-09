Поки у місцевих інтернет-ЗМІ збирають чутки стосовно того, хто стане новим очільником Тернопільської ОДА, для найбільш одіозних членів попередньої команди настав час замітати сліди.

Судячи з усього, зробити це буде їм непросто. Як повідомив на своїй сторінці у соцмережах кандидат від Зе-команди по 164 округу Ігор Василів, перевірку використання коштів на комунальні дороги Тернопільщини провела Рахункова палата. Як випливає з результатів звіту, у кримінальному провадженні по одній із справ згадуються прізвища заступника голови ОДА Олега Валова та начальника управління капітального будівництва Віктора Кузяка.

Власне, навколо використання державних грошей місцевим намісництвом Порошенка розгортається не перший скандал. Багатомільйонні транші, які приходили в область, в основному проходили через відомство Кузяка. З формальної точки зору на кожну суму проходили тендери, однак майже однотипний перелік переможців може наштовхувнути правоохоронців на певні висновки. Очевидно, що перші висновки вже є, причому досліджує це НАБУ.

Принагідно зауважимо, що у той час, коли той самий Валов більше переймається переобранням у нардепи Тараса Юрика, а відповідно і своїм політичним захистом (в разі чого), саме Кузяк може стати “цапом-відбувайлом” при новій владі.

Також під “гарячу” і нерозбірливу руку нової влади можуть потрапити керівники відомств, які з’явилися у владі в період Порошенка, і через відомства чи установи яких проходили значні фінансові ресурси. У першу чергу йдеться про керівників освіти і медицини – Ольгу Хому і Володимира Богайчука. Обом не дуже хочеться повертатися в провінційні Козову і Збараж, звідки вони прийшли на свої посади. Натомість тут, про всяк випадок, їм готують посади у підлеглі обласній раді установи. В деяких закладах навіть завчасу оголосили конкурс… Однак навряд чи все вийде, бо в обласній раді також назріває своє кіно, яке може зреалізуватися при появі нового повноцінного голови ОДА.

Також високі шанси залишити свої насиджені крісла мають керівники так званих ресурсних відомств: лісового господарства, водгоспу, АПК, Держгеокадастру. Але у них в резерві є ще, як мінімум, один місяць, коли з’явиться новий Кабмін і, відповідно, нові керівники центральних відомств.

До слова, першими збирають речі на вихід заступники голови облдержадміністрації. У всіх, мабуть, крім поступливого тимошенківця Крисака, який зараз у статусі в. о. голови, немає шансів залишитися у “білому домі”… Попереду чергова роздача владної колоди.