Новим наставником жовто-зелених став 49-річний Ігор Климовський.

Про це сповістила прес-служба ФК «Нива» (Тернопіль), передає Номер один.

Ігор Петрович народився на Донеччині. Як футболіст відомий за виступами у донецькому “Металурзі”, “Машинобудівнику”, хмельницькому “Поділлі” та інших клубів. Тренерську кар’єру розпочав у 2002 році у структурі донецького “Олімпіка”, де й працював до лютого цього року. Ігор Климовський тренував юнацькі та молодіжні команди донеччан, а також тричі очолював основну команду.

Помічником головного тренера Ігоря Климовського у “Ниві” буде Руслан Геннадійович Уманець, який працював пліч-о-пліч із ним у “Олімпіку”.

Сьогодні, 12 квітня, керівництво клубу представило команді новий тренерський штаб. У зв’язку зі станом здоров’я Ігор Климовський приєднається до “Ниви” згодом, а поки вестиме усю підготовку на відстані. Безпосередньо проводити тренерський процес наразі буде Руслан Уманець, який уже провів перше заняття на клубній базі.

Нагадаємо, до останнього часу головним тренером «Ниви» був Ігор Білан, однак після ряду невдалих матчів у весняній частині сезону його було увільнено з займаної посади.