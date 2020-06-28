28 червня — День Конституції. 1996-го депутати Верховної Ради ІІ-го скликання після 24-ьох годин безперервної роботи, о 9-ій ранку прийняли за основу головний закон держави. «За» проголосували 315 народних депутатів. Конституція набула чинності від моменту її ухвалення.

За 24 роки до Конституції вносили чимало змін. Деякі з них визнані неконституційними. Попри усі поправки, Конституція України залишається основним законом держави, який регулює усі сфери життєдіяльності українців.

Традиційно останньої неділі червня в Україні святкують і День молоді. З цієї нагоди міський голова Сергій Надал привітав активних хлопців і дівчат Тернополя.

“З Днем Конституції та з Днем молоді!!! Вчора ми отримали подяки від міського голови з нагоди Дня молоді! Вдячні студентському Самоврядуванню та нашому педагогічному університету за можливість проявляти свою енергію і завзятість, реалізовувати ідеї та плани, бути активними, творчими, незалежними! Пам‘ятаймо, що завдання розбудови та затвердження демократичних засад Основного закону України найперше лягає на плечі молодих, прогресивних українців”, – зазначає експерт з якості вищої освіти Юлія Генсерук.

До Дня молоді у Тернополі влаштували спортивні змагання та перегляд фільму. Також ряд розваг відбулося і з нагоди дня Конституції. Серед вимог — дотримання соціальної дистанції.

Софія Романська