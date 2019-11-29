У мережі опублікували текст вироку народному депутату від “Слуги народу” Андрію Богданцю, який побив людину під час конфлікту на дорозі.

Документ опублікували в Telegram-каналі “Темний лицар”, передає Апостроф.

“Богданець пояснює свою судимість випадковістю, пов’язаною з конфліктом на дорозі “через те, що я воював”. Почитайте вирок. Для різноманітності”, – йдеться у підписі.

У документі говориться, що в результаті удару Богданця потерпілий отримав травми середнього ступеня тяжкості. При цьому наголошується, що у чоловіка були численні переломи і крововилив в мозок.

Крім того, Telegram-канал запевняє, що у Богданця була ще одна судимість до того, як він відправився в АТО.

“Якщо буде петляти – опублікуємо. Але краще явка з повинною”, – йдеться в повідомленні.