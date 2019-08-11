В ніч з 8 на 9 серпня в дворі будинку по вул. Протасевича, 16 у Тернополі невідомі викрали авто.

Власник транспортного засобу громадський активіст, президент федерації товариств “Обнова” Тарас Кривецький дуже просить допомогти у пошуках автомобіля.

«Це автомобіль Daewoo Lanos з номерним знаком “ВО 0145 АТ”, – розповів Тарас. – Є невеличке пошкодження заднього бампера (над форкопом), з моменту крадіжки світить тільки права фара (видно з камери спостереження)».

Він просить жителів Тернополя і не тільки: якщо хтось побачить цю машину (у себе в дворі, в сусідньому гаражі, чи на розборці ), повідомте на гарячу лінію «102».