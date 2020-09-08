Відійшов у вічність старший сержант Андрій Граневський.

Про це повідомили на сторінці 44-ї окремої артилерійської бригади у Фейсбуці.

“Командування та особовий склад військової частини А3215 висловлює глибокі співчуття рідним та близьким у зв’язку із передчасною смертю військового, старшого сержанта Граневського Андрія Васильовича, 1976 року народження, уродженця Харківської області, смт. Дворічна.

Причиною, внаслідок якої помер військовослужбовець є гостра серцева недостатність. Старший сержант Граневський Андрій Васильович служив за контрактом ще з 2015 року на посаді водія гармати в одному з артилерійських підрозділів. Був хорошим другом та порадником у колективі, прикладом військової дисципліни та армійського порядку.

Держава не забуде про Його подвиг та мужність у виконанні військового обов’язку перед Батьківщиною.

У цю гірку мить висловлюємо слова глибокої скорботи і розділяємо біль та горе. Світла пам’ять про нього залишиться у серцях побратимів”, – ідеться у повідомленні.