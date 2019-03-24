Цієї ночі у Тернополі хуліганила невідома жінка. Вона вибила вікно у місцевій школі, після чого втекла з місця події.

Інцидент трапився на вул. Братів Бойчуків, повідомляє інтернет-видання Тернополяни. Там близько п’ятої години ранку сторож ЗОШ №20 помітив на території молодицю, яка розбила у навчальному закладі вікно на першому поверсі. Після цього невідома порозливала довкола невідому речовину з каністри та покинула місце злочину. Її мотиви невідомі.

Зі слів сторожа, це була жінка молодих років, яка була одягнена у камуфляжну куртку з капюшоном на голові. За плечима у неї був також рюкзак.

Наразі поліція розшукує зловмисницю. Їй інкримінують умисне пошкодження майна.