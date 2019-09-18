Снаряди на шкільному подвір’ї: у тернопільській 18 школі призупинили навчанняУ 18 школі Тернополя призупинили навчання через виявлення боєприпасів на території шкільного подвір’я. Напередодні під час проведення земляних робіт виявили тут виявили 8 боєприпасів часів минулих воєн. На місце події направили тернопільських рятувальників для ідентифікації небезпечних знахідок. Як з’ясувалося, це були артилерійські снаряди калібром 76 мм часів Другої світової війни. Впродовж ночі місце події охороняли працівники Національної поліції. Боєприпаси продовжили вилучати і сьогодні вранці. Роботи тривають досі. Станом на 10 годину на території виявили ще 96 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн. Тим часом навчання у закладі призупинили. Дирекція попередила батьків про вимушені канікули. На місці події працює знімальна група Т1 Новини, детальніше у наступних сюжетах.❗️ Хочете повідомити нам свою новину або розповісти про цікаву подію? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50