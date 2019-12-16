Майстер-клас декорування медово-імбирного печива влаштували для дітей на Театральному майдані Тернополя в резиденції Святого Миколая. Малеча вчилася самостійно створювати новорічну випічку.

Провела майстер-клас для дітей тернополянка Марина Дашкевич. Вона вчила прикрашати пряники до святкового новорічного столу.

«Разом з дітьми ми розмальовували медово-імбирні пряники з корицею на Файному зимовому містечку у резиденції Святого Миколая. Було приємно працювати з юними жителями нашого міста. Діти були дуже наполегливими, результат наших старань усіх дуже потішив».

Резиденція Святого Миколая працюватиме на Театральному майдані міста упродовж Новорічно-Різдвяного періоду. Також у центрі міста діятимуть різноманітні атракціони, святкові фотозони, незабаром запрацює ковзанка. А запалення вогнів головної ялинки міста відбудеться традиційно 19 грудня – на день Святого Миколая. «Файне зимове містечко-2020» діятиме майже до кінця січня.

Софія Романська