Позачергову сесію скликає голова Тернопільської районної ради Віктор Козорог. Засідання відбудеться 15 січня о 9.30 в приміщенні районної ради.

У порядку денному заплановано розглянути одне питання: «Про звернення депутатів Тернопільської районної ради до Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо скасування рішення, що призвели до підвищення тарифі для населення на житлово-комунальні послуги».

Позачергову сесію скликають на вимогу депутатських фракцій «За майбутнє», ВО «Свобода», «Європейська солідарність», ВО «Батьківщина». Кожна із цих фракцій запропонувала свій варіант звернення. І на сайті Тернопільської райради є два проекти рішень сесії, які пропонують прийняти звернення від фракції ВО «Свобода» та «Європейської солідарності». Тексту звернення від ВО «Свобода» не оприлюднено . А у зверненні від «Європейської солідарності» серед іншого зазначено: «Платіжки за газ, електроенергію та воду для українців стали значно більшими, а розмір субсидій – удвічі меншим. … Ми наполягаємо збільшити видатки на субсидії та ухвалити відповідні зміни до Державного бюджету вже на першому в цьому році засіданні Верховної Ради».

Фракція «За майбутнє» у своєму зверненні пропонує вищим органам влади якнайшвидше розглянути наступні питання: введення мораторію на зростання тарифів на житлово-комунальні послуги до завершення карантинних обмежень; зафіксувати ціни на газ, електроенергію, послуги з розподілу газу на рівні першого кварталу 2020 року; перерахувати виставлені рахунки за комунальні послуги відповідно до цін, які діяли на перший квартал 2020 року; переглянути здирницьку по відношенню до сільського населення модель оплати послуг за розподіл газу.

«Ми, депутати Тернопільської районної ради, вимагаємо дати жителям України газ за цінами, за якими його було закачано у підземні сховища влітку, – йдеться у зверненні від фракції ВО «Батьківщина». – Це дозволить знизити вартість блакитного палива втричі, що автоматично здешевить і опалення, і електроенергію. У період «коронакризи» влада зобов’язана підтримати бізнес і населення та встановити мораторій на підвищення будь-яких тарифів. Питання зміни тарифів для населення і промисловості можливо розглядати лише після виходу нашої держави з кризи, відновлення у повному обсязі роботи всіх галузей економіки, стабільної ситуації на ринку праці, зростання рівня доходів і рівня життя громадян. … В разі відсутності реакції та будь-яких дій щодо скасування необгрунтованого підняття тарифів на комунальні послуги та інших антиукраїнських рішень вимагаємо відставки непрофесійного Кабінету Міністрів України».

Чи візьмуть до уваги депутати пропозиції від усіх фракцій і ухвалять одне рішення, чи затверджуватимуть окремо звернення від кожної фракції стане відомо під час сесії.