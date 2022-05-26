Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко разом з очільниками інших областей сьогодні обговорив формат залучення найвищих органів місцевого самоврядування до процесу післявоєнного відновлення України.

Михайло Головко зазначив, що нещодавно відбулося перше засідання підгрупи Місцевого самоврядування робочої групи Державне управління при Національній Раді з відновлення України, яку створено з метою розроблення плану з післявоєнного відновлення та розвитку України; визначення пріоритетних реформ, необхідних у воєнний і післявоєнний періоди; підготовки стратегічних ініціатив, проєктів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є актуальними для ефективної роботи та відновлення України у воєнний і післявоєнний періоди.

– Дякую голові підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та самоврядування Віталію Безгіну, який координує роботу підгрупи, за запрошення долучити до обговорення, а також — чітку позицію, що у роботі Національної Ради неодмінно мають бути представлені інтереси та позиції обласних рад України, – зазначив Михайло Головко.

Під час обговорення прийнято рішення про те, що до Плану відновлення України мають бути внесені пріоритетні напрямки функціонування місцевого самоврядування на перспективу.