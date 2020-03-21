У зв’язку з підтвердженням першого випадку захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 у Заліщицькому районі у нашій області ввели режим надзвичайної ситуації.

Таке рішення прийняли щойно на засіданні оперативного штабу з організації профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню COVID-19 на території Тернопільської області. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

«Наразі з приводу захворювання чоловіка 1963 року народження обласним штабом вжиті всі протиепідеміологічні заходи, встановлено коло контактних осіб, – написав пан Віктор. – Додам, що в області проводиться необхідна робота для безпеки наших громадян. Застосування відповідних превентивних заходів зараз вкрай необхідне, а тому наша реакція має бути миттєвою та оперативною. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Ми повідомлятимемо та реагуватимемо на всі виклики».