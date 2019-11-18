Комісії з реорганізації двох управлінь створили у Тернопільській міській раді. Відповідні рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

Одна із комісій займатиметься реорганізацією управління транспорту, комунікацій та зв’язку. Відбуватиметься вона шляхом приєднання цього управління до управління транспортних мереж та зв’язку. Друга комісія буде реорганізувати управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту. Якщо управління транспорту приєднають до нового, то це, навпаки, розділять на два: управління розвитку спорту та фізичної культури і управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей.

Нові управління у міській раді створюють відповідно до прийнятого на 39-ій сесії рішення «Про виконавчі органи ради». У ньому вказано, що роблять це у зв’язку із створенням Тернопільської міської територіальної громади з метою удосконалення роботи виконавчих органів Тернопільської міської ради, структурування функціональних напрямків діяльності та забезпечення ефективної роботи. Окрім вказаних управлінь у міській раді з’явиться ще відділ діджиталізації та програмування, а управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів перейменують у відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів.

Ольга Трач

Фото автора