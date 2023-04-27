У тернопільській лікарні поцупили цінну валізу: що у ній було?

Жительку Львівщини тернопільські поліцейські підозрюють у крадіжці валізи. Жінка, побачивши на коридорі в лікарні залишену без нагляду чужу валізу, вирішила привласнити її.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернулася жителька обласного центру. Зі слів потерпілої, в один з медичних закладів обласного центру вона прийшла провідати свого родича. Особисті речі, а саме – валізу в якій був рюкзак та павербанк залишила в коридорі. Звідти все й зникло.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що до крадіжки причетна жителька міста Городок Львівської області. Чужу валізу та інше майно зловмисниця залишила для власного використання. Речові докази поліцейські вилучили.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.