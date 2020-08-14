У Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги у 6-ти працівників виявили коронавірус.

Про це розповів директор медзакладу Ярослав Чайківський у прямому ефірі “Файного міста”.

“Ми з обережністю зажди говорили про те, що у нас не хворіє медичний персонал. Але, на жаль, недуга зачепила і їх. Станом на сьогодні 6 наших медиків мають підтверджений діагноз COVID-19. Одна наша працівниця знаходиться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні, інші лікуються амбулаторно. Ще частина працівників, які контактували з ними, на самоізоляції”, – сказав лікар.

Також він додав, що в Україні почалася друга хвиля коронавірусу.

“Людей з легкими симптомами не госпіталізовують. Ситуація дуже складна. Люди працюють на виснаження, лікарі перевтомленні, а ситуація, на жаль, лише погіршується”, – додав Ярослав Чайківський.

Станом на 13 серпня у Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги перебуває 61 пацієнт з підтвердженим ковідом та ще – 15 з підозрою.

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