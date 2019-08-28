Схоже, стає зрозуміло, хто буде головним у тернопільській Зе-команді.

Судячи з розподілу тернопільських нардепів по комітетах, таку роль наразі відвели старшому брату творчого партнера (ВІП-Тернопіль та інші розважальні проекти) кварталівців Віктора Гевка – Володимиру. Його не тільки делегували у престижний бюджетний комітет Верховної Ради, а й пропонують на посаду заступника голови комітету. Розповідають, що такий різкий ривок Гевка-старшого у парламентському табелі про ранги пов’язаний з контактами Гевка-молодшого. У “кварталівців”, які відіграють у команді Зеленського важливу роль, коротка лава професійних людей, яких можна делегувати на ключові пости.

Пан Володимир на перший погляд і за великим рахунком підходить. Непогано розбирається в економіці, збудував успішний освітній бізнес на навчанні англійської мови… Однак, яке це має відношення до бюджетного процесу, наразі незрозуміло.

У будь-якому випадку, тепер очевидно, що Гевко буде ключовим гравцем у тернопільській Зе-команді. Інші нардепи та функціонери такого рівня каналів комунікації у столиці наразі не мають. Це означає, що їм доведеться або “пристосуватися” під Гевка, або бути поза грою. Напередодні дострокових місцевих виборів – це дуже важливий момент. Наприклад, в контексті призначення нового керівника ОДА.