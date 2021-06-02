Виставка унікальних творчих робіт, розфарбовані личка, благодійна акція та безліч пізнавально-розважальних заходів для дітей різного віку. У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей гучно відсвяткували щорічне свято – Міжнародний день захисту дітей.

Відкриття свята проходило у бібліотечному дворику, воно стартувало під гаслом «Хай дзвенить дитячий безтурботний сміх». Тут же відбулась презентація виставки творчих робіт сестер Загребельних «Натхнення має земне тяжіння» (в межах інклюзивного проєкту «Світ один на всіх»). На заході були присутні і самі майстрині – Ольга та Марія. Спільно з бібліотекарями дівчата презентували свої роботи – неймовірно красиві в’язані іграшки та картини, виготовлені в техніці «алмазна мозаїка».

Іншою локацією, де розгорнулось святкове дійство стала Театральна площа міста Тернополя. Тут усі бажаючі мали можливість приєднатись до творчих та розважальних заходів, створити святковий образ з допомогою аквагриму, а також долучитись до символічного флешмобу «Майбутнє України в руках дитини».

Приємною новиною було перервано благодійну акцію «Пряник від Арсена», яку бібліотекарі проводили разом із представниками скаутської організації ПЛАСТ. Саме під час продажу імбирних пряничків, кошти від якого мали бути спрямовані на порятунок Арсенка Бориса, який хворіє на СМА, бібліотекарі дізнались, що хлопчик разом з батьками виграв рятівні ліки у лотерею!

Тож, ми щиро вітаємо Арсенка та його родину з цією символічною перемогою і бажаємо якнайшвидшого одужання!

Дякуємо також усім, хто допомагав організувати і хто долучився до радісного і безтурботного свята дитинства. Бажаємо, щоб у кожної дитини щодня було безліч причин для посмішки, а маленькі дитячі обов’язки були початками великих корисних справ у майбутньому дорослому житті.

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей