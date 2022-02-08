Зимові олімпійські ігри у Пекіні – одна з найгучніших спортивних подій року.

Щиро вболіваємо за усю Українську збірну, але природно, що особлива увага тернополян прикута до земляків-чемпіонів – Дмитра Підручного, Андрія Мандзія, Юліани Туницької, Дмитра Мазурчука і, звичайно ж, Олени Білосюк (Підгрушної), виступ якої, на превеликий жаль, опинився під загрозою через позитивний тест на коронавірус.

Для усіх палких фанатів українських чемпіонів, а також для тих, хто робить свої перші кроки у великому спорті у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей оформлено виставку «Разом до перемоги: наші в Пекіні».

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Експозиція відображає книги та газетні статті про спортивний шлях, досягнення та перемоги тернопільських спортсменів. Її окрасою є синьо-жовтий стяг з автографами Олімпійської збірної України 2019 року, який декілька років тому під час зустрічі бібліотеці подарувала чемпіонка світу з біатлону Олена Підгрушна.

Запрошуємо до читання!

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей