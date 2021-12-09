На 22% знизилася захворюваність на COVID-19 у Тернопільській громаді протягом тижня.

Про це повідомив начальник міського відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак. Також стали меншими показники госпіталізації та смертності.

Наразі у лікарнях Тернополя перебуває 167 хворих на COVID-19. Попри стабілізацію епідемічної ситуації у місті фіксують важкі випадки захворювання.

«За останній тиждень захворюваність зменшилася на 22%. Госпіталізація зменшилася на 12%, смертність – на 14%. Проте кожного дня ми реєструємо нові випадки коронавірусу. У лікарнях Тернополя – 167 хворих на COVID-19. У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 31 хворий на COVID-19. 22 пацієнти – на кисневій підтримці через маску. 4 людей – на кисневому концентраторі. 1 людина підключена до апарату ШВЛ. У Тернопільській лікарні №2 – 59 хворих з COVID-19. 10 хворих – на кисневій підтримці через маску. 46 пацієнтів у лікарні на кисневому концентраторі. 3 людей підключених до апарату ШВЛ. У лікарні №3 – 58 хворих з COVID-19. 15 хворих – на кисневій підтримці через маску, 41 пацієнт на кисневому концентраторі. У дитячій лікарні – 19 хворих на коронавірус: 12 дітей, 7 дорослих».

Наразі у лікарнях Тернополя розгорнуто 360 ліжок для інфікованих пацієнтів. Близько половини з них заповнені хворими.