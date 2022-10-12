Методику розрахунку плати за оренду комунального майна Тернопільської міської територіальної громади затвердили на нещодавній сесії міської ради.

Зміни, які внесли до документу стосуються переважно суб’єктів, які мають право на отримання в оренду державного комунального майна без проведення аукціону. Йдеться, зокрема, про заклади соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів, закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, державних та комунальних позашкільних навчальних закладів, творчих спілок, громадських об’єднань, благодійних організацій тощо.

– Основні зміни, які ми внесли до існуючої Методики – це всім державним органам, які фінансуються за рахунок бюджету усіх рівнів надали право отримувати комунальне майно з річною орендою за одну гривню без податку на додану вартість, – розповів Сергій Ковдриш, начальник управління обліку та контролю за використанням комунального майна. – Друге – це надали орендні ставки для громадських організацій, які підпадають під дію статті 15 закону України «Про оренду державного та комунального майна» з розмежуванням орендованої площі: до 50 метрів квадратних – річна орендна плата 0,1 % від ринкової вартості, які займають більше 50 метрів квадратних – 0,5%. Також цією Методикою ми ввели обмеження на мінімальний розмір орендної плати для погодинної оренди: до 70 метрів квадратних – не менше 70 гривень, більше 70 метрів квадратних – 250 гривень за метр квадратний.

Міський голова Сергій Надал також додав, що у листопаді завершуються терміни безкоштовного використання або використання на пільгових умовах приміщень, які мають громадські організації, комунальні підприємства чи міської чи обласної ради, які працюють на некомерційній основі і вони змушені з грудня переходити на плату на загальних підставах або звільняти приміщення. Прийняте рішення дає можливість продовжувати роботу комунальним підприємствам, органам державної влади, а також при мінімальній символічній платі громадським організаціям, які також матимуть можливість залишитися у тих приміщеннях, які вони використовували до цього часу.